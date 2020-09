Der freie Montag wurde beim LASK gestrichen. Mit dem Schlusspfiff nach dem 3:1 gegen Wolfsberg begann die Vorbereitung auf das Millionenduell mit Sporting am Donnerstag: In Lissabon geht es im Play-off um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. "Es ist ein Gegner mit hoher individueller Qualität", sagte Trainer Dominik Thalhammer. Noch ist aber ein Rätsel, welche Spieler die Portugiesen überhaupt einsetzen dürfen.