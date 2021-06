Der LASK hat den Ranftl-Ersatz gefunden

Florian Flecker wird beim LASK der Nachfolger des an Schalke verkauften Reinhold Ranftl. Der 25-Jährige unterschrieb bis 2024. „Für meine sportliche Entwicklung ist der Schritt nach Oberösterreich genau der Richtige, denn die Spielweise des LASK kommt meinen Stärken sehr entgegen“, sagte der Steirer. Trainer Dominik Thalhammer freute sich über den Zugang: „Wir wissen aus unserer Analyse, dass Florian Flecker ein Spieler ist, der in punkto Intensität genau das mitbringt, was wir beim LASK brauchen. Nach den Gesprächen in den letzten Tagen bin ich auch von seiner Mentalität und Einstellung beeindruckt.“

Flecker war 2019 von Hartberg zu Union Berlin gewechselt, kam aber beim deutschen Bundesligisten nie zum Einsatz. Über den Zweitligisten Würzburg führte sein Weg im Jänner zurück nach Hartberg. Für die Steirer traf er im Frühjahr beim 2:1-Sieg schon in der Paschinger Raiffeisen-Arena. Der LASK war bisher sein Lieblingsgegner: Drei Tore und drei Assists gelangen in zwölf Partien - gegen keinen Bundesligisten war er torgefährlicher.

Beförderung für Wild

Zu Flecker nahmen die Athletiker Enrique Wild unter Vertrag. Der 21-jährige Linksverteidiger aus der Schweiz drängte sich bei Zweitligist FC Juniors OÖ zur Beförderung auf. Thalhammer: „Er ist bereit für die Bundesliga.“