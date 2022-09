So kurzlebig ist der Fußball: Vor genau einem Jahr feierte die SV Guntamatic Ried im Oberösterreich-Derby in der sechsten Runde einen 1:0-Sieg über den LASK. Die Innviertler kletterten damit nach sechs Runden auf den dritten Tabellenplatz – und waren gemeinsam mit Sturm Graz der erste Verfolger von Tabellenführer Salzburg. Der LASK hingegen rutschte als Achter in jene Abstiegs-Play-Off-Plätze ab, die man im gesamten Grunddurchgang nicht mehr verlassen sollte.