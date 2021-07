Der LASK gewann die Generalprobe

Der LASK beendete Testspielserie vor der neuen Saison mit einem Sieg: Gegen den deutschen Zweitligisten Heidenheim gewannen die Athletiker durch das Elfmetertor von Peter Michorl mit 1:0 (57.).

Vor der Pause kontrollierten die Athletiker den Gegner vollkommen, allerdings fehlten die so oft im Frühjahr die torgefährlichen Aktionen. In der zweiten Halbzeit holte der LASK das nach, das 1:0 war der verdiente Lohn. Die Deutschen, für die der Test in der Paschinger Raiffeisen-Arena der Abschluss des Trainingslagers in Aigen-Schlägl war, vergaben zwei Großchancen zum Ausgleich.

Raguz verletzte sich beim Aufwärmen

Bei den Athletikern fehlten fünf Spieler: Torhüter Alexander Schlager steigt nach seiner EM-Reise mit dem ÖFB-Team am Montag ins Training ein. James Hollland ist von seinen Einsätzen in der WM-Qualifikation mit Australien zwar wieder zurück, war aber noch nicht im Training. Andres Andrade zog sich bei Panamas Spielen in der WM-Qualifikation eine Verletzung zu. Marko Raguz wäre eigentlich in der Startelf gestanden, beim Aufwärmen zog er sich aber eine Oberschenkelblessur zu. Andreas Gruber wird nach seinem Kreuzbandriss erst im Laufe des Herbsts wieder einsatzfähig sein.

LASK - Heidenheim 1:0 (0:0)

Tor: Michorl (57./Elfmeter)

LASK: Gebauer; Wiesinger (83. Letard), Trauner, Filipovic (83. Boller); Potzmann (46. Flecker), Grgic, Michorl (70. Hong), Renner (83. Wild); Balic (78. Karamoko), Schmidt (46. Monschein), Goiginger