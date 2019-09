Der LASK-Gegner träumt von Ronaldos Rückkehr

Von den drei LASK-Gegnern in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League ist Sporting Lissabon sicher der spektakulärste Kontrahent. Morgen heben die Schwarz-Weißen vom Flughafen Linz-Hörsching aus in Richtung Portugal zum Auswärtsspiel ab.

Die "Löwen" sind eine Institution im portugiesischen Fußball. 160.000 Mitglieder zählt der 1906 gegründete Verein, 22 Mal durften sich die Grün-Weißen als portugiesischer Meister feiern lassen, dazu kommen ein Europacupsieg (1964) und 17 portugiesische Cuptitel.

Beim LASK-Gegner begann Cristiano Ronaldos große Karriere.

Berühmt ist Sporting auch für seine Talenteschmiede. Luis Figo, Ricardo Quaresma, Nani oder Paulo Futre sind nur einige Spieler, die bei Sporting Lissabon groß geworden sind. Über allen steht natürlich Cristiano Ronaldo. 1997 wechselte er im Alter von 12 Jahren zu Sporting Lissabon. Sechs Jahre später holte ihn Manchester United um 19 Millionen Euro Ablöse in die englische Premier League. Bis heute träumt man davon, dass CR7 irgendwann einmal seine Karriere bei Sporting beenden wird. Um ihm die Rückkehr noch schmackhafter zu machen, wird bereits länger überlegt, das 50.000 Zuschauer fassende und nach dem Sporting-Gründer José Alvalade benannte Stadion in Cristiano-Ronaldo-Arena umzubenennen. Berühmt ist das Stadion für seine bunte Bestuhlung. So sieht die Arena auch bei schlechterem Besuch voller aus.

Zweites Duell für den LASK

Der LASK hat schon einmal im Europacup gegen Sporting gespielt. Exakt vor 50 Jahren, am 1. Oktober 1969, holte man im Messestädte-Pokal, dem Vorgängerbewerb des UEFA-Cups, durch Tore von Alfons Wurdinger und Kurt Leitner ein 2:2. In Portugal gab es für Willi Harreither, Chico, Franz Viehböck & Co vor 30.000 Zuschauern beim 0:4 allerdings nichts zu holen.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at