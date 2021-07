PASCHING. Einen Tag vor dem heutigen Auftaktspiel in der Fußball-Bundesliga in Altach (17 Uhr) verlor der LASK sein Herzstück: Gernot Trauner entschied sich für das Angebot von Feyenoord. Heute oder morgen wird der Transfer offiziell. Die Athletiker teilten bereits mit, dass Trauner nicht in Altach dabei sein wird, "da sein Wechsel zu Feyenoord (vorbehaltlich des ausstehenden Medizinchecks) bevorsteht".