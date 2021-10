Ein Schritt nach vorne, ein Schritt zurück – der LASK kommt beim Weg aus der Krise nicht vom Fleck. Das 3:0 in der Europa Conference League bei Alashkert täuschte nicht darüber hinweg, dass die Leistung nicht mit dem Anspruch Schritt hält. Gegen Altach, den Nachbarn im Bundesliga-Keller, muss am Sonntag im Vergleich zur Partie in Armenien sogar ein Sprung nach vorne her, damit dieser auch in der Tabelle gelingt (14.30 Uhr).