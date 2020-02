Am Freitag wird das Frühjahr der Fußball-Bundesliga mit dem Spitzenduell zwischen Salzburg und Verfolger LASK angekickt (19 Uhr). Den Puls von LASK-Präsident Siegmund Gruber erhöhen die Titelchancen in der Liga und im Cup nicht. OÖNachrichten: Mit welchem Gefühl reisen Sie am Freitag nach Salzburg? Siegmund Gruber: So wie bei jedem Spiel: Wenn wir unsere Leistung abrufen können, bin ich guter Dinge, dass etwas drinnen ist, wenn nicht, wird es ganz schwierig in Salzburg. Die jüngste