Déjà-vu für den LASK: In der zweiten Cup-Runde wieder gegen Imst

Der LASK ist in der zweiten Runde des ÖFB-Cups wieder in Imst zu Gast. Vor dem Duell am 26., 27. oder 28. September ist der LASK gewarnt: Vor einem Jahr wurde der Regionalligist erst nach Verlängerung mit 4:1 ausgeschaltet.

Damals verschoss Robert Zulj einen Elfmeter, nach der Notbremse von Abwehrchef Philipp Ziereis (62.) war der LASK in Unterzahl und Imst durch das Kopfballtor von Armin Hamzic (72.) auf der Weg zur Sensation gegen den zu diesem Zeitpunkt Führenden der Fußball-Bundesliga.

Der eingewechselte Keito Nakamura rettete den LASK mit dem Ausgleich (85.) in die Verlängerung, in dieser trafen Florian Flecker (94.), erneut Nakamura (104) und Marin Ljubicic (118.).

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

