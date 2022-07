Debüt von Koulouris beim 1:1 des LASK

Thomas Goiginger glich in der 70. Minute zum 1:1-Endstand aus.

Da applaudierte Koulouris, der nach einer druckvollen ersten Halbzeit der ersten Garnitur als einziger Ersatzspieler auf seinen Einsatz hatte warten müssen. Beim Debüt deutete Torgefahr an: Bei einem Abschluss stand er knapp im Abseits, ein Kopfball nach einem Goiginger-Freistoß segelte über das Tor.

"Speziell in der ersten Halbzeit haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt", sagte Trainer Dietmar Kühbauer. "die nötigen Tore sind uns allerdings nicht geglückt. Es war ein weiterer guter und aufschlussreicher Test."

Die Generalprobe für den ersten Ernstfall der neuen Saison mit dem Cup-Spiel in Schwaz am 16. Juli (18 Uhr) steigt am Samstag in der Raiffeisen-Arena in Pasching: Gegen Europa-League-Sieger Frankfurt (15 Uhr) wird wieder Alexander Schlager im Tor stehen, der gegen 1860 München eine Pause bekam.