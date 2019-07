Deal fixiert! Ullmann unterschrieb für drei Jahre bei Rapid

„Ich bin dem LASK sehr dankbar für die vergangenen Jahre, in denen ich bei vielen Erfolgen dabei sein durfte. Ich werde die Zeit in meiner Heimatstadt immer in bester Erinnerung behalten. Nun möchte ich aber unbedingt den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen, mich weiter verbessern und hoffe auch beim SK Rapid ähnlich erfolgreiche Jahre wie zuletzt in Oberösterreich erleben zu können. Ich möchte auf alle Fälle meinen Teil dazu beitragen und brenne auf die ersten Spiele in Grün-Weiß", sagte Ullmann, der bei den Hütteldorfern das Trikot mit der Nummer 31 tragen wird.

Da Ullmann eine Ausstiegsklausel in seinem beim LASK bis 2021 laufenden Vertrag hatte, konnten die Klub-Verantwortlichen der Athletiker den Wechsel nicht verhindern. Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, sie dürfte aufgrund der speziellen Konstellation aber nicht allzu hoch sein. Der 23-jährige Ullmann unterschrieb bei Rapid einen Vertrag bis Sommer 2022.

Was sagt LASK-Vizepräsident Jürgen Werner über den Abgang? „Maximilian Ullmann ist ein Spieler, der speziell im letzten Jahr viel Interesse geweckt hat. Natürlich hat er sich auch durch seine Leistungen bei der U21-Europameisterschaft weiter in die Auslage gespielt. Wir kommen hier dem Wunsch des Spielers eines Transfers nach. Wir haben uns auf dieser Position (Abwehr bzw. Mittelfeld links, Anm.) mit Rene Renner und David Schnegg bereits toll verstärkt. Wir wünschen Maximilian viel Erfolg für seine kommende Aufgabe.“

Ullmann brachte es in seinen fünf Jahren beim LASK auf 127 Einsätze, zehn Tore und drei Vorlagen.

