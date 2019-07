Das sind die möglichen LASK-Gegner in der Champions League

Zum ersten Mal liegt der LASK im Lostopf der Champions-League-Qualifikation. Ab 12 Uhr wird im UEFA-Hauptquartier gezogen. Als Vizemeister der Bundesliga spielen die Athletiker im sogenannten Platzierungsweg, an dem insgesamt zehn Mannschaften teilnehmen.

Drei Klubs sind wie der LASK ungesetzt und kommen damit nicht als Gegner in Frage: FC Brügge, FC Krasnodar und Istanbul Basaksehir. Es bleiben sechs Teams übrig, die im Hinspiel am 6. oder 7. August und im Retourmatch am 13. August auf die Schwarz-Weißen treffen können:

FC Porto: Der portugiesische Vizemeister ist das größte Kaliber. Der brasilianische Linksverteidigers Alex Telles ist mit einem Marktwert von 35 Millionen Euro allein schon um 13 Millionen Euro teurer als der gesamte LASK-Kader.

Dynamo Kiew: Beim ukrainischen Rekordmeister spielte 2013 bis 2016 ÖFB-Teamverteidiger Aleksandar Dragovic. Der jetzige ukrainische Teamchef und frühere Weltklasse-Torjäger Andrej Schewtschenko wurde bei Kiew groß. Dynamo verpflichtete in diesem Sommer den früheren Austria-Verteidiger Mohammed Kadiri.

Sieger aus PSV Eindhoven - FC Basel: Diese beiden Klubs spielen in der zweiten Runde (23. und 30. Juli) den Aufsteiger in die dritte Qualifikationsrunde auf. Bei Eindhoven ist Mark van Bommel der Trainer, bei den Schweizern der frühere ÖFB-Teamchef Marcel Koller

Sieger aus Viktoria Pilsen - Olympiakos Piräus: Auch diese beiden Klubs treten in der 2. Runde gegeneinander an. Bei Pilsen beendete der ehemalige ÖFB-Teamkapitän Andreas Ivanschitz mit dem Meistertitel 2018 seine Karriere, in der vergangenen Saison reihte sich Viktoria hinter Meister Slavia Prag ein. Piräus ist mit 44 Titeln griechischer Rekordmeister und klarer Favorit im Zweitrundenduell.

