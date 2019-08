Das sind die Gegner des LASK in der Europa League

Der ganz große Kracher wie Manchester United oder AS Rom war dem LASK bei der Europa-League-Auslosung in Monaco nicht gegönnt gewesen. Dafür haben die Schwarz-Weißen drei richtig starke und attraktive Gegner gezogen.

Sporting Lissabon: Der dritte der portugiesischen Meisterschaft ist 22-facher portugiesischer Meister

PSV Eindhoven: Die von Mark van Bommel trainierten Niederländer wären beinahe bereits in der Champions-League-Quali auf den LASK getroffen, wenn sie nicht davor gegen Basel ausgeschieden wären. Der Zweite der niederländischen Ehrendivision hinter Ajax ist 24-facher niederländischer Meister.

Rosenborg Trondheim: Der 26-fache norwegische Meister hat mit Nicklas Bendtner einen Top-Stürmer mit ausreichender Premier-League-Erfahrung im Kader.

Folgende Termine sollten sich LASK-Fans im Kalender rot anstreichen: Die Europa League wird am 19. September, 3. & 24. Oktober, 7. & 28. November sowie am 12. Dezember gespielt. Der Gruppenerste und Gruppenzweite steigt auf.

Die Spieltermine des LASK:

19. September 2019, 18.55 Uhr: LASK - Rosenborg BK

3. Oktober 2019, 21.00 Uhr: Sporting Clube de Portugal - LASK

24. Oktober 2019, 21.00 Uhr: PSV Eindhoven - LASK

7. November 2019, 18.55: LASK - PSV Eindhoven

28. November 2019, 21.00 Uhr: Rosenborg BK - LASK

12. Dezember 2019, 18.55 Uhr: LASK - Sporting Clube de Portugal

Der LASK-Vorverkauf beginnt morgen 9 Uhr früh online auf tickets.lask.at und ist vorerst nur für Abonnenten zugänglich. Jeder Abonnent kann bis zu drei Tickets erwerben. Dauerkartenbesitzer können auch heute Abend in der Raiffeisen-Arena nach dem Spiel gegen Wolfsberg Tickets erwerben. Der freie Verkauf, falls es dann noch Karten gibt, startet am 3. September ab 9 Uhr. Vorerst können, wie berichtet, nur rund 7200 Karten in den freien Verkauf gehen. Der Rest ist für UEFA, Sponsoren etc. geblockt.

Reaktionen

LASK-Präsident Siegmund Gruber: "Es ist eine sehr interessante und reizvolle Gruppe geworden. Ich bin zufrieden, wie es gekommen ist. Es sind drei absolut attraktive Gegner. Wir werden alles unternehmen, um eine gute Figur abzugeben."

LASK-Trainer Valeríen Ismaël: "Wir freuen uns als gesamter Verein auf die kommenden Herausforderungen, natürlich wissen wir auch, dass wir klarer Underdog gegen diese namhaften Mannschaften sind. Wir nehmen die Herausforderung des Außenseiters in dieser Gruppe gerne an und versuchen als Mannschaft in jeder Partie an die Leistungsgrenze zu gehen. Dann können wir jedem Team Probleme bereiten."

