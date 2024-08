Das sind die Europacup-Gegner des LASK

In Monaco wurde am Freitag auch die Conference-League ausgelost.

Die LASK-Spieler waren schon wieder von Bukarest aus in Linz gelandet, als am frühen Nachmittag die Gegner ermittelt wurden. Mit dem FC Chelsea wurde der Lieblingsgegner zwar nicht gezogen. Dafür gastieren die Schwarz-Weißen beim FC Fiorentina.

* Fiorentina (auswärts)

* Djurgarden Stockholm (heim)

* Olimpija Ljubljana (auswärts)

* Cercle Brügge (heim)

* Borac Banja Luka (auswärts)

* Vikingur Reykjavik (heim)

Die genauen Daten sowie die Reihenfolge der Spiele stehen noch nicht fest, und sollten bis Samstag bekanntgegeben werden

Mit einem weinenden Auge musste der LASK vor der Auslosung der Conference League auf jene der Europa League blicken, in der man so gerne gespielt hätte. FCS Bukarest wurde für den 1:0-Sieg in letzter Minute gegen den LASK mit einem Heimspiel gegen Manchester United belohnt, und spielt außerdem noch gegen die Glasgow Rangers (Schottland, TSG Hoffenheim (Deutschland), Olympiakos Piräus, PAOK Saloniki (beide Griechenland, Midtjylland (Dänemark), Qarabag (Aserbaidschan) und FS Riga (Lettland). Allerdings hätte der LASK schon deshalb ein anderes Los erhalten, weil man im Gegensatz zum Gegner aus Rumänien nicht aus dem vierten Topf gezogen worden wäre.