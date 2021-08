Das Schützenfest gab dem LASK Kraft und Mut: "Der Knopf ist aufgegangen"

"Es tut gut, so viele Tore gemacht zu haben", sagte Trainer Dominik Thalhammer nach dem 6:1 gegen Novi Sad, mit dem LASK in das Play-off der Europa Conference League gegen St. Johnstone stürmte. Er erinnerte an das 7:0 gegen Dunajska Streda in der vorjährigen Europa-League-Saison, "in der Folge hatten wir eine sehr gute Phase in der Meisterschaft".