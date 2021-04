Das Schlüsselspiel: Der LASK muss die richtigen Antworten finden

Der Druck steigt: Nach dem 0:2 in Tirol ist für den LASK die morgige zweite Partie in der Meistergruppe gegen Wolfsberg (14.30 Uhr, Sky) schon ein Schlüsselspiel. Es ist das Duell zweier angeschlagener Teams: Wolfsberg ging bei Rapid 1:8 unter und kassierte in den vergangenen drei Runden unter Interimstrainer Roman Stary 14 Gegentreffer.