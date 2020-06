Was bleibt zur Halbzeit der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga? Vor allem eines: Es wird sich auch in der zweiten Spielhälfte – die ja nur noch zwei Wochen lang dauert – nichts mehr ändern. Auf dem Rasen wird Red Bull Salzburg den Meistertitel einfahren, den man sich schon deshalb verdient hat, weil es auch eine Kunst ist, sich die Schwächephasen für jene Phase der Saison aufzuheben, in der es um weniger geht.