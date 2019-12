Das Jahr, in dem der LASK Geschichte schrieb

An das Jahr 2019 werden sich alle LASK-Fans lange erinnern:. Nach dem Vizemeistertitel unter Oliver Glasner hatten die Experten den Athletikern eine schwierige Saison vorhergesagt – doch es wurde noch besser: Mit Nachfolger Valérien Ismaël stürmten die Schwarz-Weißen in das Sechzehntelfinale der Europa League und halten in der Bundesliga mit Salzburg Schritt. Die großen Gewinner des Jahres:

Valérien Ismaël: Der 44-Jährige wuchs über die großen Fußstapfen von Vorgänger Oliver Glasner hinaus: Bei seiner Präsentation im Mai waren viele noch skeptisch – doch der Franzose gewann die Herzen der Spieler und der Fans schnell.

Teamspieler: An den Leistungen beim LASK kamen auch die Teamchefs nicht vorbei: In den jüngsten Kadern von ÖFB-Teamchef Franco Foda und U21-Betreuer Werner Gregoritsch waren zehn von insgesamt 76 Spielern vom LASK. Gernot Trauner gab im Oktober im Freundschaftsspiel gegen Dänemark sein Teamdebüt. Torhüter Alexander Schlager war die Nummer eins, als Österreich mit dem 2:1 gegen Nordmazedonien die EM-Teilnahme fixierte, Thomas Goiginger und Reinhold Ranftl spielten gegen Lettland erstmals für Österreich, dazu stand Philipp Wiesinger auf der Abrufliste. Ein Aufsteiger war auch Marko Raguz: In 28 der 31 Spiele des LASK kam er zum Einsatz und verdrängte zwischenzeitlich Klauss aus der Startelf, dazu traf er drei Mal für das U21-Team in der EM-Qualifikation.

Fans: Der LASK bewegte die Massen: Egal ob bei den Europacup-Highlights im Linzer Stadion oder in der Bundesliga in der Raiffeisen-Arena: Der Rückenwind durch die Anhänger trieb die Mannschaft an. Noch wichtiger: Der LASK baut eine neue Fan-Generation auf. Kickten auf den Sportplätzen im ganzen Land in den vergangenen Jahren die Kinder mit Trikots von Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Neymar, sind jetzt LASK-Leiberl der ganz große Renner.

LASK-Chefetage: Sportlich bewiesen Präsident Siegmund Gruber und Vizepräsident Jürgen Werner ein Goldhändchen: Trainer Ismaël schob die Leistungsgrenze weiter nach oben, er bekam mit Petar Filipovic, René Renner und Marvin Potzmann gute Verstärkungen dafür. Doch auch abseits des Rasens ging vieles auf: Bei der Verteilung der Fernsehgelder ging der LASK auf Konfrontationskurs mit Rapid und handelte schlussendlich einen guten Kompromiss aus. Die Stadionpläne in Pichling platzen zwar im Juli – aber nur, weil der LASK auf die Gugl zurückkehrt. Im Juli übernehmen die Athletiker das Linzer Stadion und werden es zur Heimstätte umbauen. Das Fundament ist gelegt, dass 2020 wieder viel gefeiert werden kann.

Das Jahr des LASK

25. Mai: Nach vier Jahren endet die Ära von Trainer Oliver Glasner. Er wechselt zu Wolfsburg und nimmt sein Trainerteam und Toptorschütze João Victor mit. Glasner übergibt den LASK als Vizemeister, zwölf Punkte hinter Salzburg. Im Cup-Halbfinale scheidet der LASK nach Elfmeterschießen gegen Rapid aus.

27. Mai: Der LASK präsentiert Valérien Ismaël als Nachfolger. Der Ex-Bayern-München-Profi soll den Weg fortführen. Nach anfänglicher Skepsis unter den Experten schafft er nicht nur das, sondern entwickelt das Team weiter.

7. August: Mit drei Siegen in die Bundesliga gestartet, ist der LASK auch von Basel in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation nicht zu bremsen. Dem 2:1 auswärts folgt ein 3:1 zu Hause. Im Play-off bezahlt der LASK gegen Brügge Lehrgeld, darf sich aber mit der Europa-League-Gruppenphase trösten. 12. Dezember: Das 3:0 gegen Sporting fixiert den Gruppensieg in der Europa League. In der Bundesliga hält der LASK als einzige Mannschaft mit Titelverteidiger Salzburg Schritt. 15. Dezember: Mit dem 3:3 gegen Sturm Graz schließt der LASK das Jahr 2019 ab. Mit 13 Siegen, drei Remis und nur zwei Niederlagen liegen die Athletiker lediglich zwei Punkte hinter Titelverteidiger Salzburg. Mit Siegen in allen neun Auswärtsspielen im Herbst stellte der LASK einen Klubrekord auf.