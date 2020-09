Was nach der zweiten Runde auffällt: Vergangene Saison war die zweite Hälfte oft die bessere, weil in der Pause der Spielplan gut adaptiert wurde. Sowohl gegen die Austria als auch in Tirol passte dieser von Anpfiff weg, die Athletiker waren dominant. Doch nach den Veränderungen beim Gegner zur Halbzeit fand der LASK auch in Innsbruck nicht mehr die richtigen Antworten. "Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt und hatten ein sehr gutes Positionsspiel. Nach 90 Minuten überwiegt aber die Frage, warum wir in der zweiten Halbzeit unsere Struktur verloren haben", sagte Trainer Dominik Thalhammer.

Verloren hat der LASK auch die Stärke, Konter des Gegners auszubremsen. In Innsbruck fiel aus einem solchen das 0:1 durch Kelvin Yeboah (5.), Harald Rieder hatte den Siegtreffer am Fuß (86.). "Wir haben so viel liegen gelassen, hätten die Tiroler in der ersten Halbzeit abschießen müssen", sagte Peter Michorl im Sky-Interview. Topchancen wurden vergeben, Marko Raguz gelang per Elfmeter nur der Ausgleich (39.). Thalhammer war mit der Ausbeute nicht zufrieden. "Das ist nicht unser Anspruch."

Zwei Zugänge gaben in Tirol ihr Debüt. Jenes von Yevgen Cheberko war zur Pause vorbei. Der 22-jährige Ukrainer spielte gute Pässe, bei seiner Hauptaufgabe als Verteidiger fehlte noch viel. Mads Emil Madsen wurde kurz vor Schluss eingewechselt.

Im Cup gegen Wörgl

Als Generalprobe für die Drittrundenpartie in der Europa League ließ Thalhammer das Spiel nicht gelten. "Dunajska Streda agiert von der Struktur her anders." Ähnlich wie Tirol werden sich hingegen die Landsleute von Wörgl defensiv aufstellen: Der Regionalligist ist der Gegner in der zweiten Cup-Runde (16./17./18. Oktober). Wörgl kann den Antrag stellen, bei Vorlage eines Corona-Konzepts das Heimrecht zu bekommen. (mag)

