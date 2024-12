Das ist der Winterfahrplan des LASK

Am 6. Jänner pfeift LASK-Trainer Markus Schopp nach einer zweieinhalbwöchigen Winterpause die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison wieder an. Die Athletiker starten mit Leistungstests, ehe sie am 7. Jänner schon Richtung Türkei abheben. Im Trainingslager in Belek holen sich die Schwarz-Weißen bis 17. Jänner den Feinschliff für die Frühjahrssaison.

Am 16. Jänner absolviert der LASK an der türkischen Riviera gegen den ungarischen Klub Paksi FC das erste Testspiel der Wintervorbereitung. In der Heimat ist am 21. Jänner ein weiterer Probe-Galopp gegen Zweitligist Admira geplant.

Ernst wird es für die Schwarz-Weißen bereits am 2. Februar: Da empfängt die Schopp-Elf im ÖFB-Cup-Viertelfinale Salzburg. Die erste Liga-Partie findet eine Woche später statt: Das Derby gegen Blau-Weiß Linz am Wochenende um den 8./9. Februar wird der Anpfiff der finalen Phase des Grunddurchgangs sein.

Der Winterfahrplan des LASK

Trainingsstart: 6. Jänner 2025 (Leistungstests)

Erstes Mannschaftstraining: 7. Jänner 2025 (im Trainingslager)

Trainingslager: 7. Jänner bis 17. Jänner 2025 in Belek/Türkei

Fixierte Testspiele: Donnerstag, 16. Jänner 2025, Belek, 14.30 Uhr: LASK – Paksi FC; Dienstag, 21. Jänner 2025, voestalpine Stadion Pasching, 15.00 Uhr: LASK – Admira Wacker.

Pflichtspielauftakt: ÖFB-Cup-Viertelfinale, Sonntag, 2. Februar 2025, 18.15 Uhr: LASK – RB Salzburg

Ligastart: Bundesliga, 17. Runde, 8./9. Februar 2025: LASK – FC Blau-Weiß Linz

