Das große "Problem" beim Verkauf von Nakamura

Ein Sieg am Sonntag in Klagenfurt reicht für den LASK noch nicht, um sich vier Spiele vor Schluss bereits fix einen Platz unter den Top Drei zu sichern. Zwar würde der Vorsprung auf Rapid im Falle einer Niederlage der Wiener in Salzburg zwölf Punkte betragen. Da die Hütteldorfer am Ende der Saison bei Punktegleichheit vorgereiht werden würden, könnte man den LASK auch dann noch theoretisch abfangen.