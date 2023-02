Das erste Spiel im neuen LASK-Stadion findet vier Tage vor dem Ankick gegen Lustenau statt

Ladies first: Vier Tage vor dem Bundesliga-Spiel gegen Lustenau weiht das Frauen-Team des LASK den Rasen gegen den Zweitligisten Geretsberg ein. Anstoß ist angelehnt an das Gründungsjahr des Klubs um 19.08 Uhr.

Es wird im doppelten Sinn ein Testlauf: Die LASK-Frauen bestreiten gegen den Zweitligaklub ein Vorbereitungsspiel, gleichzeitig werden sämtliche Abläufe um den Spieltagsbetrieb unter Matchbedingungen erprobt - damit vier Tage später keine bösen Überraschungen auftreten.

Schal als Geschenk beim "Soft Opening"

Wer dabei sein will, braucht entweder ein Abo oder das Kombi-Ticket für die ersten beiden Herren-Heimspiele gegen Lustenau und Salzburg. Wer ein Abo-plus oder ein LASKler-Abo gebucht hat, kann sein vorreserviertes Ticket kostenlos in einer der Verkaufsstellen in Anspruch nehmen, für Abo-pur- und Doppelpack-Besitzer beträgt der Vollpreis zehn Euro. Alle Fans beim "Soft Opening" erhalten einen Schal als Erinnerung.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport

