Das Derby zwischen LASK und Ried steigt zum Nikolaus 

Der Bundesliga-Spieltermin für den LASK ist im Herbst bis auf eine Ausnahme der Sonntag: Nur nach der Länderspielpause im November ist der LASK in Hartberg am Samstag zu Gast (21. November). Das ist die Folge der Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League. Da dort die Spiele am Donnerstag ausgetragen werden und der LASK wie Rapid und Wolfsberg danach zwei freie Tage haben müssen, kommt nur noch der Sonntag in Frage.

Sechs englische Wochen

Die Länderspielpause teilt den restlichen Herbst in zwei Powerplay-Phasen, beginnend mit der ÖFB-Cup-Spiel der zweiten Runde gegen Wörgl am 17. Oktober: Zuerst stehen innerhalb von 23 Tagen sieben Partien auf dem Spielplan, danach acht Matches innerhalb von 30 Tagen - mit dem Derby gegen die SV Guntamatic Ried am 6. Dezember. Abgeschlossen wird das Fußball-Jahr vier Tage vor Weihnachten mit dem Gastspiel bei Austria Wien.

Sollte der LASK das Zweitrundenspiel im ÖFB-Cup gegen Wörgl gewinnen, muss ein Ausweichtermin für das Achtelfinale gefunden werden. Dieses ist von 3. bis 5. November angesetzt. Am 1. November gastiert der LASK in der Bundesliga bei Sturm, am 5. November in der Europa League bei Royal Antwerpen.

Der LASK-Spielplan im restlichen Herbst

ÖFB-Cup, 2. Runde | Samstag, 17. Oktober, 17 Uhr: LASK - Wörgl

Europa League, 1. Runde | Donnerstag, 22. Oktober, 21 Uhr: T ottenham Hotspur - LASK

Bundesliga, 5. Runde | Sonntag, 25. Oktober, 14.30 Uhr: LASK - St. Pölten

Europa League, 2. Runde | Donnerstag, 29. Oktober, 18.55 Uhr: LASK - Ludogorez Rasgrad

Bundesliga, 6. Runde | Sonntag, 1. November, 17 Uhr: Sturm Graz - LASK

Europa League, 3. Runde | Donnerstag, 5. November, 21 Uhr: Royal Antwerpen - LASK

Bundesliga, 7. Runde | Sonntag, 8. November, 14.30 Uhr: LASK - Admira

Bundesliga, 8. Runde | Samstag, 21. November, 17 Uhr: Hartberg - LASK

Europa League, 4. Runde | Donnerstag, 26. November, 18.55 Uhr: LASK - Royal Antwerpen

Bundesliga, 9. Runde | Sonntag, 29. November, 14.30 Uhr: LASK - Altach

Europa League, 5. Runde | Donnerstag, 3. Dezember, 18.55 Uhr: LASK - Tottenham Hotspur

Bundesliga, 10. Runde | Sonntag, 6. Dezember, 17 Uhr: LASK - SV Guntamatic RIed

Europa League, 6. Runde | Donnerstag, 10. Dezember, 21 Uhr: Ludogorez Rasgrad - LASK

Bundesliga, 11. Runde | Sonntag, 13. Dezember, 17 Uhr: Salzburg - LASK

Bundesliga, 12. Runde | Sonntag, 20. Dezember, 17 Uhr: Austria Wien - LASK