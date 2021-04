Die Generalprobe zum Cupfinale am Samstag gegen Salzburg ist für den LASK ein Schlüsselspiel: Gegen Sturm Graz muss heute zu Hause in der Fußball-Bundesliga (18.30 Uhr) zumindest ein Punkt her, um im Rennen um Platz drei zu bleiben. Trainer Dominik Thalhammer fordert das Optimum: "Das beste Doping für das Cupfinale ist ein Sieg." "Knallhart und schonungslos" sei das 1:3 gegen die Steirer am vergangenen Sonntag analysiert worden. "Wir haben es einfach hergeschenkt. Es ist sehr viel Wut in der