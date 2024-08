Darazs nach 0:1: „Kann das nicht in Worte fassen“

Unnötiger als der LASK beim gestrigen 0:1 (0:0) gegen FCS Bukarest kann man kaum aus dem Europacup ausscheiden: Schon im Hinspiel hatte der LASK gegen Rumäniens Meister FCSB beim 1:1 fahrlässig eine viel bessere Ausgangsposition für das Play-off-Rückspiel verspielt, in Bukarest bekam der LASK gegen FCSB mehr als genug Chancen, um in die Europa League einzuziehen. In der 94.