Eugene Dadi, einst Liebling beim LASK, lebt jetzt in Toulouse

Eugene Dadi mit einem seiner LASK-Trikots aus dem Jahr 2000 in seiner neuen Heimat Toulouse

Im Jahr 2000 wechselte der damalige LASK-Publikumsliebling Eugene Dadi vom LASK zum gestrigen Europacup-Gegner Toulouse. Und obwohl der frühere Torjäger danach bei seinen weiteren Profistationen in England, Schottland und Australien am Ball war, ist Toulouse seine Heimat geblieben. Die OÖN trafen den 50-Jährigen vor dem Europacupduell seiner beiden Ex-Klubs in Frankreich.