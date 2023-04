Cupsieg wäre für LASK heuer noch wichtiger als sonst

Zwei Mal binnen drei Tagen trifft der LASK auf den SK Sturm Graz. Am Donnerstag (20.30 Uhr, ORF eins) geht es in Graz um den Einzug in das ÖFB-Cupfinale, am Sonntag (17 Uhr) kommt es in Linz zum Liga-Duell, in dem der LASK Platz drei festigen will. 11.000 Tickets sind für dieses Spiel bereits verkauft. Das bedeutet, dass nach aktuellem Stand der Oberrang auf der Gegengeraden und auf der Familien-Sitzplatztribüne hinter dem Tor geschlossen bleiben dürfte. Auf den anderen beiden Seiten ist auch der Oberrang offen.

Doch welches dieser beiden Spiele ist wichtiger? "Diese Frage stellt sich für uns nicht. Wir sind Profis und wollen jedes Spiel gewinnen", sagt LASK-Trainer Didi Kühbauer. Ganz stimmt das nicht, denn der ÖFB-Cup ist nach dem Aus von Salzburg auch im Hinblick auf die Europacupplätze wertvoller und umkämpfter denn je. Weil Salzburg immer Meister und Cupsieger geworden ist, wurde der für den Cupsieger reservierte Startplatz nie benötigt.

Der Cupsieger – so er nicht Meister oder Vizemeister wird – erhält jenen Fixstartplatz in der Europacup-Gruppenphase, der eigentlich für den Drittplatzierten reserviert ist – und damit aktuell für den LASK. Was also bedeutet das für die Schwarz-Weißen im Kampf um die Europacupmillionen?

Der LASK wird Cupsieger: Den Schwarz-Weißen ist unabhängig vom Liga-Tabellenplatz ein Startplatz in der Europacup-Gruppenphase sicher. Offen ist nur, ob in der Europa League (dafür muss man das Play-off gewinnen), oder in der Conference League (falls man das Play-off verliert).

Sollte Sturm den Cupsieg holen und der LASK Dritter bleiben, dann ist alles genau so, wie wenn der LASK Cupsieger geworden wäre. Dann bekommt der LASK einen Platz in der Gruppenphase – und die damit garantierten Millionen.

Gewinnt allerdings ein anderes Team als LASK und Sturm den Cup, dann wird es für den LASK heikel. Selbst als Tabellen-Dritter der Meisterschaft wäre der LASK dann nicht mehr fix für eine Europacup-Gruppenphase qualifiziert, sondern müsste in der UEFA-Conference-League-Qualifikation einsteigen, und zwar in der dritten (von insgesamt vier) Qualifikationsrunden.

Entweder LASK oder Sturm

Und bereits als Tabellen-Vierter müsste man in dieser Konstellation davor zusätzlich noch in Österreich eine interne Qualifikationsrunde gewinnen, um danach die Europacup-Qualifikation spielen zu dürfen. Deshalb gilt heute: Mit aller Kraft ins Cupfinale – oder im Falle eines Ausscheidens im Finale dem SK Sturm Graz die Daumen drücken.

Die fünf Europacup-Startplätze für Österreich

Startplatz 1: ist für den Meister reserviert, der in der Champions-League-Gruppenphase startet.

ist für den Meister reserviert, der in der Champions-League-Gruppenphase startet. Startplatz 2: bekommt fix der Vizemeister, der in der Champions-League-Qualifikation startet und im schlimmsten Fall einen Fixplatz in der Europa-League-Gruppenphase hat.

bekommt fix der Vizemeister, der in der Champions-League-Qualifikation startet und im schlimmsten Fall einen Fixplatz in der Europa-League-Gruppenphase hat. Startplatz 3: Der Cupsieger hat Vorrang vor dem Liga-Dritten (siehe Artikel). Start im Play-off zur Europa League, danach Gruppenphase in Europa League oder Champions League.

Der Cupsieger hat Vorrang vor dem Liga-Dritten (siehe Artikel). Start im Play-off zur Europa League, danach Gruppenphase in Europa League oder Champions League. Startplatz 4: Der Nächstbeste der Liga startet fix in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation und hätte zwei Runden zu überstehen.

Der Nächstbeste der Liga startet fix in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation und hätte zwei Runden zu überstehen. Startplatz 5: wird erst ligaintern in einem Play-off ausgespielt, danach Start in der zweiten Qualirunde der Conference League.

