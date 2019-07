Cup: LASK stürmte in Vöcklamarkt in die zweite Runde

Es war ein Start nach Maß, dem der LASK in Vöcklamarkt gelang: Nach vier Minuten nützte Klauss die erste Chance und brachte den Favoriten in Führung. Die Athletiker setzten gleich nach, bei den weiteren Chancen fehlte aber die Entschlossenheit. Vöcklamarkt kämpfte sich mit vielen langen Bällen in die Partie. Alexander Fröschl gelang der Ausgleich: Aus spitzen Winkel knallte er den Ball zum Ausgleich unter die Latte (26.).

Der LASK war stets spielbestimmend, Vöcklamarkt stemmte sich beherzt dagegen. Selbst als Dominik Frieser (50.) und Peter Michorl (56.) eine Zwei-Tore-Führung für die Athletiker herausschossen, brach das nicht den Willen des Außenseiters. Der eingewechselte Mattia Olivotto belohnte das mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 (60.). Vom 4:2 durch Klauss (74.) erholte sich Vöcklamarkt nicht mehr, weil die Kräfte schwanden. In der Nachspielzeit legten Frieser und Yusuf Otunbanjo noch die Tore zum 6:2-Endstand nach.

Ein echter Härtetest

Es war ein souveräner Auftritt des LASK im ersten Pflichtspiel unter Trainer Valérien Ismael. Der Bundesligist musste durch den ungewohnten Kunstrasen, die Hitze und vor allem dem ambitionierten Gegner aber leiden - und bis zum Schluss Vollgas geben. Gesprächsbedarf wird es wegen der beiden Gegentore geben, bei denen sich die Abwehr nicht sattelfest zeigte. Bis zum kommenden Sonntag, dem Bundesliga-Auftakt in der Raiffeisen-Arena gegen Altach (17 Uhr), hat Ismael die Gelegenheit, die Fehler auszumerzen.

