Cup-Derby für den LASK in Vöcklamarkt

Vergangene Saison hatte der Weg ins Cup-Halbfinale mit dem 8:0 bei Regionalligist ATSV Stadl-Paura begonnen, auch in dieser Saison ist führt die erste Pflichtspielaufgabe den LASK zu einem oberösterreichischen Regionalligisten: Bei der Auslosung der ersten ÖFB-Cup-Runde zog Ex-LASK-Spieler Peter Stöger Vöcklamarkt als Gegner. Gespielt wird am 19., 20. oder 21. Juli.

Das Duell gab es in der Saison 1999/2000 bereits einmal: Damals siegte der LASK vor 3000 Zuschauern in Vöcklamarkt durch Tore von Michael Mehlem und Jürgen Kauz mit 2:0 und stieg in die zweite Runde auf. Danach standen einander die beiden Klubs vier Mal in der Regionalliga Mitte gegenüber: 2012 erkämpfte Vöcklamarkt beim 1:1 den einzigen Punkt, danach gab es drei LASK-Siege (3:1, 4:0, 4:2).

Schwieriges Pflaster

Leicht hatten es die Favoriten in den vergangenen Jahren nicht auf dem Kunstrasen in Vöcklamarkt: Vergangene Saison unterlag der Regionalligist der SV Guntamatic Ried nur mit 0:1, in der Saison davor stand es beim 0:3 gegen Austria Wien bis zur 70. Minute nur 0:1.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.