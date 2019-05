Chelsea knackte für den LASK den Europacup-Jackpot

Der LASK rückt damit in die dritte Qualifikationsrunde auf und hat somit zumindest einen Platz in der Europa-League-Gruppenphase fix.

Präsident Siegmund Gruber schaute sich das Endspiel zu Hause mit der Familie und Freunden an – ausnahmsweise im blauen Chelsea-Trikot. Während alle um ihn herum beim 1:0 von Olivier Giroud (49.) jubelten, "habe ich die Füße still gehalten." Selbst beim 2:0 von Pedro (60.) und beim 3:0 von Eden Hazard (65./Elfmeter) blieb er gelassen. Gruber: "Mir sind so viele Spiele durch den Kopf geschossen, die noch gedreht wurden." Er erinnerte sich an Tottenham und Liverpool, die trotz eines Drei-Tore-Rückstands noch in das Champions-League-Finale am Samstag in Madrid einzogen. Gruber: "Erst zehn Sekunden vor dem Abpfiff ist die Spannung wirklich abgefallen."

Der Konfetti-Regen für Chelsea war für den LASK ein Geldregen. Die Athletiker werden zumindest acht Europacupspiele bestreiten. 2,92 Millionen Startgeld für die Europa League sind in jedem Fall fix, jeder Sieg ist 570.000 Euro wert, jedes Unentschieden 190.000 Euro. Dazu kommen Prämien aus dem UEFA-Marktpool, TV-Gelder und die Einnahmen aus den Ticketverkäufen. Mit diesem Sicherheitsnetz geht der LASK am 6. oder 7. August in die dritte Qualifikationsrunde zur Champions League, die nicht nur eine Vorbereitung auf die Europa League sein soll. Der LASK darf vom ganz großen Coup träumen: der Gruppenphase der Champions League. Gruber: "Schauen wir, wo die Reise hingeht."

Der Kader wird dafür breiter aufgestellt. In ein teureres Regal greift der LASK bei den Transfers dennoch nicht. Gruber: "Unser Zugang wird immer der gleiche sein: Ein Spieler muss von der Qualität, als Typ und von der Gehaltssumme zu unserer Mannschaft passen."

Hazard verabschiedete sich

Eden Hazard hatte mit einer überragenden Leistung und zwei Toren großen Anteil am Feiertag für Chelsea und den LASK. "Ich bin einfach glücklich, diese Trophäe mit den Jungs stemmen zu dürfen", sagte der Belgier, der in Baku wohl sein letztes Spiel für die "Blues" bestritt. Chelsea soll ein 130-Millionen-Euro-Angebot von Real Madrid angenommen haben. "Ich habe mir einen anderen Schlusspunkt gewünscht", sagte hingegen Arsenal-Torhüter Petr Cech, der seine Karriere beendet.