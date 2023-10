Chancenverwertung ist das Problem des LASK: "Anschreien hilft nicht"

Am Freitag trainierte der LASK vor der Heimreise noch in Toulouse – es begann die Aufarbeitung des 0:1. "Der Gegner hat die Chance genützt, wir unsere nicht", sagte Trainer Thomas Sageder. Wenn Moses Usor (55.) und Marin Ljubicic (58.) vor dem leeren Tor verwertet hätten, wäre vor dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Altach (14.30 Uhr) von einer reifen Europacup-Leistung gesprochen worden – so ist Aufbauarbeit gefragt.