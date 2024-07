Boateng-Prozess: So viel verdient der LASK-Star

Am fünften Verhandlungstag des Boateng-Prozesses in München gab es im Gegensatz zum bisherigen Verhandlungsverlauf keinen Paukenschlag. Da die Mutter des 35-jährigen Fußball-Profis, der seit Ende Mai beim LASK unter Vertrag steht, vom ihren Recht, eine Aussage zu verweigern, Gebrauch machte, könnte der Prozess nun doch früher als erwartet zu Ende sein. Nach den Schluss-Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft am Freitag könnte Richterin Susanne Hemmerich wie ursprünglich geplant am 19. Juli das Urteil sprechen.

Für die Bemessung einer möglichen Geldstrafe hat die Richterin Boateng nach seinem Einkommen beim LASK gefragt. "Ungefähr 30.000 Euro, zwei Jahre Vertrag", war die Antwort des ehemaligen deutschen Teamverteidigers (Weltmeistertitel 2014) und Bayern-München-Profis. Seit dem schon fünf Jahren dauernden Rechtsstreit mit seiner Ex-Freundin, die auch die Mutter seiner inzwischen 13-jährigen Zwillingstöchter ist, befindet sich Boateng sportlich im Sinkflug.

Zuletzt spielte er beim italienischen Absteiger US Salernitana, laut eigenen Angaben wollte ihn kein großer Klub mehr verpflichten. Boateng wird von seiner Ex-Freundin häusliche Gewalt vorgeworfen, 2018 soll er sie bei einem gemeinsamen Urlaub in der Karibik körperlich attackiert und verletzt haben.

Das Amtsgericht München hatte bereits im Jahr 2021 eine Geldstrafe gegen ihn verhängt: 60 Tagessätze zu je 30.000 Euro, also insgesamt 1,8 Millionen Euro. Die nächste Instanz, das Landgericht München I, verurteilte Boateng dann im Oktober 2022 wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro - insgesamt 1,2 Millionen Euro. Aufgrund eines Formfehlers muss jetzt zum dritten Mal verhandelt werden.

Er hat sofort geblutet

Am fünften Verhandlungstag brachte Boatengs Verteidigung zwei Zeugen ins Spiel - einen Polizisten und einen Freund des Fußballers -, die in ihren Aussagen die Glaubwürdigkeit der Ex-Freundin in Frage stellten.

Der Freund, der übrigens Jimmy Boateng heißt und nicht mit Jerome Boateng verwandt ist, berichtete von Attacken der Ex-Freundin gegen den Beschuldigten. Sie habe in einem Auto nach einer Geburtstagfeier Boateng mit ihren Stöckelschuhen ins Gesicht getreten. "Es waren hohe Schuhe. Er hat sofort geblutet", so die Aussage von Jimmy Boateng.

LASK-Boss steht zu Boateng

Sollte Boateng auch im dritten Prozess verurteilt werden, wäre das laut LASK-Geschäftsführer Siegmund Gruber kein Grund, ihn nicht spielen zu lassen.

"Sollte sich Jerome an diesem Abend etwas zu Schulden kommen haben lassen, wird das Gericht in München eine Strafe verhängen, die dem Verhalten angemessen ist. Das sind auch in den aufgehobenen Verfahren ausschließlich Geldbußen gewesen. In einem Rechtsstaat gilt, dass nur Gerichte über Strafen entscheiden und wenn eine Strafe erfüllt ist, der Lebensweg in der Gesellschaft wieder fortgesetzt werden darf. Das ist ein Grundrecht und gilt für jeden. Auch für einen Fußballweltmeister", so Gruber diese Woche in einem Interview mit den OÖNachrichten.

