Richterin bei Boateng-Prozess: "Jetzt kommt alles aufs Tapet"

Die Hoffnung, dass das Gerichtsverfahren gegen den neuen LASK-Star Jerome Boateng in absehbarer Zeit ein Ende haben wird, haben sich am dritten Verhandlungstag relativiert. Richterin Susanne Hemmerich hat am Vormittag mit einem Statement zu ihrer Lebensplanung aufhorchen lassen. "Jetzt kommt alles aufs Tapet. Egal, wie lange es auch dauert. Meinen Antrag auf vorzeitigen Ruhestand habe ich zurückgezogen. Diesen Prozess mache ich zu Ende."

Die Mutter von Boatengs inzwischen 13-jährigern Zwillingstöchtern wirft dem deutschen Ex-Nationalspieler vor, sie 2018 in einem Urlaub in der Karibik attackiert zu haben. Boateng ist in dieser Causa bereits zweimal zu Geldstrafen verurteilt worden. Im September hatte das Bayerische Oberste Landesgericht das jüngste Urteil gegen den 35-Jährigen unter anderem wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Darum wird jetzt vor dem Landgericht I neu verhandelt.

Am ersten Tag des Prozesses hat sich die Richterin um eine einvernehmliche Lösung bemüht. Im Falle eines Schuldeingeständnis Boatengs hätte sie eine Verwarnung mit Strafvorbehalt ausgesprochen. Diese schnelle Lösung hat die Staatsanwaltschaft abgelehnt.

"Sie wirkte sehr mitgenommen"

Am dritten Prozesstag wurde zunächst die Familienanwältin der ehemaligen Boateng-Freundin einvernommen. Nach dem Vorfall in der Karibik hat sie ihre Klientin in Berlin getroffen. "Da habe ich das linke blau-grüne Auge gesehen. Es war dick und geschwollen. Sie wirkte sehr mitgenommen. Ich war in diesem Moment selbst überfordert", sagte die Anwältin.

Die Anwälte von Boateng stellen daraufhin einen Beweisantrag. Sie wollen, dass die Akten unter anderem von der Staatsanwaltschaft Berlin, von den Familiengerichten und von dem Berliner Strafgericht in den Prozess eingeführt werden. Entlastende Dinge zu Boateng seien nicht beachtet worden. Die Richterin nahm die neuen Aktenberge mit dem Hinweis, jetzt ihre Pensionierung zu verschieben, entgegen. Sie will jetzt alle möglichen Zeugen vernehmen lassen. Als letzter Prozesstag ist der 19. Juli anberaumt. Dieser Termin wird kaum zu halten sein.

