LASK nach 0:0: "Laufen unseren Ansprüchen hinterher"

So grotesk kann der Fußball sein: Am Samstagabend regierte beim FC Blau-Weiß Linz aufgrund der enttäuschenden 1:3-Niederlage gegen Schlusslicht Altach noch die pure Enttäuschung – nach den heutigen Unentschieden von Stadtrivale LASK (0:0 beim GAK) und Hartberg (1:1 gegen Klagenfurt) konnte sich das Team von Trainer Gerald Scheiblehner im Kampf um die Top Sechs dennoch wie ein heimlicher Sieger der Runde fühlen.

Blau-Weiß bleibt vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs weiter auf dem sechsten Platz. Während man auf die Steirer noch zwei Punkte Vorsprung hat, müsste der schwarz-weiße Stadtrivale aufgrund der direkten Duelle sogar drei Punkte gutmachen.

"Der GAK hat heute richtig gut verteidigt. Wir waren im letzten Pass zu zögerlich und zu ungenau, wir müssen noch entschlossener werden, um solche tiefstehenden Gegner dann auch bestrafen zu können. Wir sind mittlerweile sehr stabil und klar darin, wie wir als Team verteidigen möchten. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch Tore machen. Man sieht, dass wir uns in unserer Idee entwickeln, das ist aber derzeit noch nicht in Toren spürbar“, resümierte LASK-Trainer Markus Schopp.

Die Möglichkeiten für die Athletiker, mit Blau-Weiß punktemäßig gleichzuziehen, wären beim Gastspiel in Graz durchaus da gewesen: In der ersten Hälfte verpasste Maximilian Entrup (38.) per Kopf knapp das Tor, nach dem Seitenwechsel fanden Hrvoje Smolcic (62.), Samuel Adeniran (73.) und erneut Entrup (74.) ihren Meister in GAK-Goalie Florian Wiegele. Auf der Gegenseite zeichnete sich LASK-Schlussmann Tobias Lawal gegen Daniel Maderner (48.) und den Ex-Kollegen Dominik Frieser (75.) ebenfalls aus. Einmal wäre der 24-Jährige geschlagen gewesen: Ein abgefälschter Schuss von Benjamin Rosenberger (49.) sprang von der Stange zurück ins Feld.

Zulj verletzt

Sein Debüt gab Winter-Neuzugang Krystof Danek, der in der 65. Minute für Robert Zulj in die Partie kam: Der 33-Jährige musste wegen eines Schlags auf sein rechtes Knie verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach dem Spiel konnte aber leichte Entwarnung gegeben werden: Es dürfte sich um keinen längeren Ausfall handeln.

Neben der Zulj-Verletzung haderte der LASK vor allem mit liegengelassenen Punkten. "Wir wussten vor dem Spiel, dass die Möglichkeit groß ist, Druck auszuüben. Das Unentschieden fühlt sich nicht gut an, auch mit Blick auf den Rivalen", sagt LASK-Tormann Lawal.

LASK-Kapitän Philipp Ziereis: "Es ist aktuell keine einfache Situation für uns. Wir laufen unseren Ansprüchen hinterher. Wir werden aber weiter Gas geben."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

