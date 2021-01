Beim LASK-Training hat in dieser Woche auch die Bauleitung das Sagen

Sportliche Baustellen waren beim 3:1 (1:0)-Sieg des LASK im ersten Test des neuen Jahres nicht zu sehen. Peter Michorl (24.), Johannes Eggestein (49.) und Valentino Müller (85.) trafen für die Linzer. Jetzt möchte man auch die Baustelle auf der Linzer Gugl noch einige Tage hinauszögern, um die perfekten Trainingsbedingungen dank Rasenheizung im Linzer Stadion doch noch länger benützen zu können. Dafür ist allerdings ein Doppelpass zwischen der Bauleitung und der sportlichen Leitung notwendig. Oberste Priorität hat, dass die Bauarbeiten nicht verzögert werden. Die Schwerfahrzeuge für den Totalabriss des Linzer Stadions werden erst nächste Woche erwartet. Bis dahin wird das Linzer Stadion systematisch "ausgehöhlt", sämtliche beweglichen Gegenstände werden entfernt. Die Stromversorgung ist nur noch im Erdgeschoß gegeben. Die Wunschvorstellung von Trainer Dominik Thalhammer wäre, dass man auch das Testspiel gegen den FC Juniors OÖ doch noch auf der Gugl austragen kann, ehe man dann komplett nach Pasching übersiedelt.

Beim 2:0-Erfolg der SV Guntamatic Ried über Zweitligist Amstetten deckte Neo-Trainer Miron Muslic die Karten erstmals etwas auf. Murat Satins Einsatz neben Marcel Ziegl im zentralen Mittelfeld war dabei die größte Überraschung. Thomas Reifeltshammer wurde noch geschont. Seth Paintsil und Canillas schafften es nicht einmal in den 22-Mann-Kader. Ob sich Abnehmer in dieser Transferperiode finden, in der fast jeder Verein Spieler abgeben will, bleibt abzuwarten. Arne Ammerer wurde nach langer Pause wieder einmal eingesetzt. Es ist möglich, dass sich in den nächsten Tagen Transfergespräche mit Amstetten intensivieren.

Vorwärts überraschte positiv

22 Kaderspieler kamen auch beim 1:2 des SK Vorwärts Steyr bei Bundesligist SKN St. Pölten zum Einsatz. Die Steyrer zeigten dabei eine sehr gute Leistung. Nach Sahaneks Führungstreffer (55.) kam der Bundesligist aus St. Pölten erst in den letzten fünf Spielminuten noch zu zwei Treffern. Bereits vor dem Spiel verpflichteten die Steyrer Marcel Monsberger vom FC Juniors. Vorwärts-Trainer Andreas Milot: "Die Leistung hat mich sehr überzeugt, die Niederlage war unverdient."

Artikel von Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport h.bartl@nachrichten.at