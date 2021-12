Der LASK versucht zu retten, was noch zu retten ist. Die Schwarz-Weißen, die sechs Runden vor Ende des Grunddurchgangs sechs Punkte von den Top Sechs und damit einem Platz in der Meistergruppe trennen, beschließen das Kalenderjahr 2021 mit drei Matches binnen acht Tagen. Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt die auf Rang fünf stehende SV Guntamatic Ried zum 44.