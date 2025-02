Beim LASK darf gegen Rapid nur hinten die Null stehen

Der LASK will endlich über Bundesliga-Tore jubeln.

Vor den letzten drei Partien im Grunddurchgang könnten Rapid, Salzburg, Blau-Weiß Linz, der LASK und Hartberg innerhalb von drei Punkten im Rennen um drei Plätze in der Meistergruppe liegen. Andererseits: Im schlimmsten Fall für die Athletiker wären sie um fünf Punkte abgehängt. Es steht viel auf dem Spiel.

Nicht eingreifen wird Niklas Hedl: Das Protestkomitee bestätigte die Sperre, die der Senat 1 gegen den Rapid-Torhüter verhängt hatte. Es war die Sanktion für eine Geste gegenüber den Austria-Fans am vergangenen Sonntag. Für Rapid ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. "Alle möglichen Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Protestkomitees werden sorgfältig geprüft", teilte der Klub mit. Dabei kommt Hedl gut davon, weil er seit einem Derby-Eklat mit homophoben Gesängen vor etwas weniger als einem Jahr auf Bewährung spielt. Damals erhielt Hedl nach einem erfolgreichen Protest eine bedingte Sperre von drei Spielen. Diese wurde nicht schlagend.

Gegen den LASK wird Paul Gartler einspringen. Zuletzt vertrat er Hedl im August gegen Klagenfurt (1:1). Für den LASK verändert die erzwungene Umstellung nicht viel. "Es gibt natürlich die Details", erklärte Schopp, zum Beispiel, "die Themen, die ein Torhüter hat. Wir müssen dorthin kommen, damit wir das ausnützen können – und dann sollte es egal sein, wer im Tor steht."

Mehr zum Thema LASK Grgic vor Duell mit dem LASK: "Ein Krisengipfel" LINZ. Fußball-Bundesliga: Mit dem SK Rapid gastiert der gebürtige Welser am Sonntag bei den Athletikern Grgic vor Duell mit dem LASK: "Ein Krisengipfel"

So sieht es auch Mittelfeldspieler Sascha Horvath. "Hauptsache, wir hauen den Ball irgendwie hinein." Zuletzt gab es Nullnummern gegen Blau-Weiß Linz und den GAK. "Defensiv stehen wir ganz gut, vorne haben wir viel trainiert, damit wir die Lösungen finden werden."

Rapid trifft auf LASK-Besieger

Am Sonntag muss Rapid-Trainer Robert Klauß nicht nur Hedl ersetzen: Mittelfeldmotor Mamadou Sangare und Torjäger Dion Beljo fehlen gesperrt. Tipps in Europacup-Angelegenheiten könnte sich Klauß bei Schopp holen: Den Wienern wurde im Conference-League-Achtelfinale Borac Banja Luka als Gegner zugelost (6. und 13. März). Gegen den Klub aus Bosnien-Herzegowina verlor der LASK in der Liga-Phase nach dem frühen Ausschluss von Torhüter Jörg Siebenhandl 1:2.

Mehr zum Thema LASK Macht der LASK den Fehlstart Rapids zum Negativrekord? LINZ. Am Sonntag gastieren die Wiener in der Fußball-Bundesliga in Linz (17 Uhr). Macht der LASK den Fehlstart Rapids zum Negativrekord?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.