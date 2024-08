Beim Gegner des LASK "brennt der Hut"

Gibt es auch in der zweiten Runde Grund zur schwarz-weißen Freude?

"Es ist relativ ungewöhnlich, dass bei einem Gegner schon nach der ersten Runde der Hut brennt", sagte LASK-Trainer Thomas Darazs zum Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Altach (17 Uhr). "Dementsprechend kompliziert kann das Spiel vielleicht werden." Altachs Joachim Standfest droht der Schlusspfiff. Nach dem Cup-Aus gegen Donaufeld (0:2) gab es nach dem 1:2 zum Ligaankick gegen Tirol schon heftige "Standfest raus!"-Rufe. Tritt er die Flucht nach vorne an oder soll seine