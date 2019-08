Basel-Kapitän: „Ich sehe uns nicht als Favorit gegen den LASK“

Schlüsselspieler droht auszufallen

Bei den Wettanbietern ist der LASK krasser Außenseiter im morgigen Hinspiel (20 Uhr) der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League. Ein Auswärtssieg würde (im Schnitt) mit dem 5,25-fachen des Einsatzes honoriert werden. Gegner FC Basel geht allerdings mit großem Respekt an die Aufgabe heran. „Ich sehe uns nicht als Favorit“, sagte Valentin Stocker, der Kapitän der Schweizer, vor dem ersten Kräftemessen im St. Jakob Park, der aller Voraussicht nach nicht ausverkauft sein wird. 38.512 Besucher haben in der Arena Platz. „Für uns ist der LASK kein kleiner Name. Sie stehen im Europacup am gleichen Punkt wie wir. Also müssen wir den Gegner auf jeden Fall ernst nehmen“, erläuterte der eidgenössische Nationalspieler.

Im Gegensatz zum LASK hat der FC Basel schon eine Hürde auf dem Weg in die „Königsklasse“ überspringen müssen. Der 20-malige Meister setzte sich gegen den PSV Eindhoven aufgrund der Auswärtstorregel (2:3, 2:1) durch. Einer der auffälligsten Akteure in diesen Begegnungen war der quirlige Stürmer Albian Ajeti, der heute ein Wackelkandidat ist. Der 22-Jährige laboriert an einer Oberschenkelblessur. Gegen einen Einsatz würde auch ein offenbar bevorstehender Transfer nach England sprechen. Zweitligist West Bromwich soll bereit sein, zehn Millionen Franken für den Angreifer auf den Tisch zu legen. Ajeti waren in der vergangenen Saison 32 Scorerpunkte in 43 Pflichtspielen gelungen.

