Balic gibt gegen den LASK sein Debüt für Altach

Am vergangenen Sonntag spielte Balic noch für den LASK beim Einzug in das Cup-Halbfinale gegen Klagenfurt (1:0). Der 26-Jährige wurde in der 87. Minute eingewechselt. Am Tag danach vollzog er den leihweisen Wechsel zu Altach - und er könnte schon am Sonntag in der Startelf des LASK-Gegners stehen.

"Er ist voll fit und kann spielen", sagte Altach-Trainer Miroslav Klose. Ob er Balic tatsächlich nominiert, ließ der WM-Rekordtorschütze offen.

Ob mit oder ohne Balic: Der LASK will aus Altach die nächsten Punkte auf dem Weg in die Meistergruppe mitnehmen. Sieben Zähler beträgt aktuell der Vorsprung auf den Tabellensiebenten. Trainer Dietmar Kühbauer blieb in der kurzfristigen Zielsetzung bei sechs ausstehenden Runden vor der Punkteteilung dennoch bescheiden: "Wir peilen die Meistergruppe an. Den ersten Schritt dorthin können wir am Sonntag gehen." Altach erwies sich in der Vergangenheit als guter Boden, die Linzer blieben in den jüngsten elf Gastspielen im Ländle ungeschlagen. Auch im Hinspiel der laufenden Saison behielt der LASK mit 4:1 die Oberhand.

"Wir fahren nach Altach, um zu punkten"

"Wir fahren nach Altach, um zu punkten", erklärte Kühbauer, der vor dem Kontrahenten warnte: "Uns ist bewusst, dass das ein hartes Stück Arbeit wird. Altach hat im Herbst auch durchaus guten Fußball gezeigt, dem zehnten Tabellenplatz messe ich da nicht allzu viel Bedeutung bei." Bis auf die langzeitverletzten Yannis Letard, Tobias Anselm, Jan Boller und Philipp Wiesinger sind alle Profis einsatzfähig.

Die Vorbereitung verlief in Linz äußerst zufriedenstellend. In neun Testspielen brachte es der LASK auf sieben Siege und zwei Unentschieden, zudem gab es keine schweren Verletzungen. Viel verspricht man sich auch von den beiden Neuzugängen des Winters: Der nigerianische Offensivspieler Moses Usor kam leihweise von Slavia Prag, ebenso wie der Ukrainer Maksym Talowijerow. Beide gaben beim 1:0 im Cup gegen Klagenfurt ihre Debüts.

Neuer Konkurrenzkampf in Altach

In Altach ist die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel nach einer "ungewohnt langen Pause und Vorbereitung sehr groß", wie Klose betonte. Nach einem spärlichen Herbst rangieren die Vorarlberger mit 15 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, vier Punkte beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Hartberg. Für die Rückrunde sei man ebenso wie für das Duell am Sonntag gewappnet. Klose: "Jetzt müssen wir schauen, dass wir punkten. Wir müssen uns jeden Punkt hart erarbeiten."

In der Vorbereitung habe man vor allem im konditionellen Bereich deutliche Schritte nach vorne gemacht. "Das ist wichtig, um unseren intensiven Spielstil über 90 Minuten durchzuziehen", sagte Klose, der auch auf einen neu belebten Konkurrenzkampf in seinem Kader verwies. Auf dem Transfermarkt schlug Altach gleich sieben Mal zu, verpflichtete unter anderem den erfahrenen deutschen Mike-Steven Bähre und lieh neben Balic vom LASK auch noch Andreas Jungdal und Marko Lazetic vom AC Mailand sowie David Herold von Bayern München aus.

