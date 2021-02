Bänderriss: LASK-Verteidiger Filipovic fällt länger aus

Der 30-Jährige zog sich im Fußball-Bundesligamatch gegen Sturm Graz (2:0) am Sonntag bei einem Zweikampf einen Bänderriss im rechten Knöchel zu, wie die Linzer am Montag bekanntgaben. Filipovic werde voraussichtlich sechs Woche ausfallen, so der Tabellendritte.

Petar Filipovic (LASK) zog sich beim Spiel gegen Sturm einen Bänderriss zu. Bild: GEPA pictures/ Manfred Binder (GEPA pictures)

