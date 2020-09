Der LASK ist bereit für das Millionenspiel: Als Außenseiter reisten die Athletiker zum heutigen Play-off-Spiel der Fußball-Europa League gegen Sporting (21 Uhr, ORF 1) – mit viel Zuversicht im Gepäck, zum zweiten Mal in Folge die Gruppenphase zu erreichen. 5,89 Millionen Euro verdiente der LASK in dieser allein an UEFA-Prämien in der vergangenen Saison.