Auf der Jagd nach den letzten LASK-Tickets

Suche Karten! Am Nachmittag waren im Internet auf diversen Foren sogar einige wenige Tickets zu finden. Die Preise: Höchst unterschiedlich von 40 bis zu 99 Euro (gute Plätze an der Mittellinie). In den meisten Fällen stand aber bei den Anzeigen bereits das Wort „verkauft“.

Nicht im „Netz“ zu finden war dieses Mal ein Angebot eines Anrainers, der Parkplätze in einer Garage in unmittelbarer Nähe des Stadions anbot - so wie es vergangene Woche beim Überraschungserfolg der Schwarz-Weißen gegen Basel der Fall war. Der Stadion-Nachbar hatte Stellplätze um 25 Euro „vermietet“.

Wie sich der LASK im Internet sonst noch verkaufen lässt? Höchst unterschiedlich. So bietet ein Anhänger ein Trikot aus der vergangenen Saison um 120 Euro an. Sein Zuckerl: Auf der Dress finden sich Unterschriften aller Spieler.

Ein besonderes Fundstück für treue Anhänger ist ein Wimpel aus dem Jahr 1985, der sich auf willhaben.at ersteigern lässt. Damals gab es noch den sogenannten Intertoto-Cup, die Schwarz-Weißen trafen auf Banik Ostrava. Das Spiel endete 1:1, der Wimpel kostet 44 Euro.

Ein weiteres kurioses Stück ist eine Kerze. Ein Leodinger bietet diese um 80 Euro mit den Worten: „Verkaufe Kerze zu unserem 70-jährigen Jubiläum. Sie ist auf dem Tisch unseres Präsidenten gestanden, und ist an der Unterseite etwas geschmolzen.“

Ebenfalls aufgestöbert: Ein Linzer verkauft die CD „Toni Polster sing: Der Linzer ASK“. Kostenpunkt: Zwei Euro. Wer sich das Stück selbst abholt, zahlt gar nur 1,80. Die CD ist nicht wirklich ein Verkaufsschlager.

So kommen Sie am Besten zum Stadion

Da wie schon vor einer Woche gegen den FC Basel wieder zahlreiche Zuseher zum Spiel erwartet werden, ist auch heute wieder mit starkem Verkehrsaufkommen rund um das Stadion zu rechnen. Das rät die Linzer Polizei den Fußballfans:

Für eine reibungslose An- und Abreise werden die Zuschauer gebeten, rechtzeitig, und wenn möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, anzureisen, da kaum Parkplätze rund um das Stadion zur Verfügung stehen. Die Linzer Linien haben ihre Intervalle verkürzt, um die LASK-Fans auf die Gugl und wieder zurück zu bringen. Die Eintrittskarte zum Match gilt als Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Parkmöglichkeiten:

Ab 17:30 Uhr stehen in folgenden Parkgaragen insgesamt 600 Parkplätze zu vergünstigten Tarifen (Pauschale 3,20 €) zur Verfügung:

- City Parkhaus, Bethlehemstraße 12

- Elisabethgarage, Elisabethstraße 2

- Garage am Bahnhof, Bahnhofstraße 4-6

- Garage im Zentrum, Dametzstraße 34-36

- Raiffeisen Garage Südbahnhof, Khevenhüllerstraße 6-10

Das sollten alle Fans wissen

Beim Spiel gegen Basel hatten vergangene Woche viele Fans bei der Einlasskontrolle so ihre Probleme. Das lag oftmals an den Print@Home-Tickets. Auf Facebook wird daher nochmals darauf aufmerksam gemacht, wo die Tickets abgetrennt werden sollen, um den Fans unnötige Wartezeiten beim Eingang zu ersparen.

Für alle Fans, die ihre Tickets von der Post noch nicht zugestellt bekommen haben, gibt es gute Nachrichten: "Vor dem Spiel einfach zum Info Ticket Trouble Point neben den Abendkassen kommen und die neue Karte drucken lassen. Und bitte die Bestellbestätigung mitnehmen", heißt es seitens des LASK.

