"Der LASK wird immer ein Teil meines Lebens sein. Es war die schönste Zeit meiner Fußballerkarriere. Ich bin extrem beeindruckt, was in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde. Und ich war richtig überrascht und geehrt, als mich die mitgereisten LASK-Fans beim Europa-League-Spiel in Lilleström sofort erkannt haben.