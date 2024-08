Andreas Wieland zurück auf der LASK-Bank

Die dritte Bundesliga-Niederlage kassierte der LASK in der vergangenen Saison zehn Runden später. Drei Punkte nach vier Bundesliga-Spielen sind eine enttäuschende Ausbeute. Trainer Thomas Darazs weiß, dass die Struktur momentan anfällig ist. „Ich bin der Meinung, dass wir es in den guten Momenten sehr, sehr gut machen, dass wir in eine richtige Richtung gehen.