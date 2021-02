Es war die fünfte Niederlage in Serie gegen Rapid. In allen Spielen ging der Matchplan der Wiener besser auf als jeder des LASK - und die Athletiker konnten auch mit Adaptionen nichts daran ändern. Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer hat seiner Erfolgsformel gegen den LASK gefunden. Anders als im 4-2-3-1 gegen andere Team spiegelte er im 3-4-3 den Gegner. Das ergibt klar zugeordnete Eins-gegen-eins-Duelle mit Mannorientierungen über das gesamte Feld. In diesen spielte Rapid erneut die Vorteile aus: