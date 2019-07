An diesen Details muss der LASK noch arbeiten

TRAUN. "Wir sind startklar", sagte LASK-Trainer Valérien Ismaël nach dem 1:1 (0:1) bei der Fußball-Generalprobe im Trauner Stadion gegen Heidenheim, bevor es am Samstag im ÖFB-Cup in Vöcklamarkt erstmals ernst wird. "Es war ein guter Auftritt", sagte der 43-Jährige und lobte die Einstellung seines Teams, das gegen den deutschen Zweitligisten Tempo machte. Samuel Tettehs Ausgleichstreffer nach der Pause war dann auch mehr als verdient (54.).

Ismaël war schon im Pflichtspielmodus: Er dirigierte lautstark und regte sich ebenso emotional über einige Schiedsrichterentscheidungen auf. "Für mich ist es egal, ob es ein Test oder ein Pflichtspiel ist. Ich will gewinnen, das ist auch ein Zeichen an die Mannschaft", erklärte Ismaël. Eine knappe Woche bleibt Zeit, an den Details zu feilen. Das sind die letzten Baustellen:

Chancenauswertung: Der LASK trifft das Tor nicht oft genug. Auch gegen Heidenheim wurden zahlreiche Chancen ausgelassen. "Wenn du so intensiv arbeitest, musst du dich auch belohnen", sagte Ismaël. "In engen Spielen musst du die Chancen, die du hast, nutzen. In der Champions-League-Qualifikation werden wir wahrscheinlich nicht so viele bekommen."

Defensive Lücken: Wenn die Offensive noch nicht so in Schuss ist, muss zumindest die Defensive gut stehen. Das war in der Vorbereitung nicht immer der Fall. Zeitweise lassen sich die Mannschaftsteile zu weit auseinander ziehen, womit die Räume für den Gegner größer werden, auch gegen Heidenheim gab es das eine oder andere Abstimmungsproblem. Neuzugang René Renner, der aus Mattersburg kam, muss sich erst an die Verhaltensweisen gewöhnen, die seine Kollegen von ihm erwarten.

Fitness: Es ist das ganz große Fragezeichen. Nach nicht einmal drei Wochen entzog Ismaël dem neuen Athletik-Coach Denny Krcmarek das Vertrauen – zu viele Verletzungen hatten sich angehäuft. Von den Stammspielern erwischte es Thomas Goiginger mit der Schambeinentzündung am schlimmsten. Er steigt rechtzeitig vor dem Pflichtspielauftakt in dieser Woche wieder in das Training ein, verpasste aber viele Einheiten. Maximilian Ullmann hat überhaupt erst eine halbe Trainingswoche hinter sich. Nach der Rückkehr aus dem verlängerten Urlaub wegen der U21-EM zog er sich gleich eine Nasenverletzung zu. Fast jeder Spieler musste während der Vorbereitung einmal geschont werden. Die Vorbereitung verlief nicht ideal – und gerade der LASK braucht für seine Spielweise eine Top-Fitness. Dazu sind zumindest acht Europacupspiele eine zusätzliche Belastung.