"Alles vom Feinsten, da gibt es keine Ausreden"

LINZ. "Dass man in solchen Stadien spielen darf – dafür geht man sein Leben lang trainieren", sagte Rene Renner glücklich. Heute holte sich der LASK-Verteidiger bei der ersten Trainingseinheit in der neuen Raiffeisen-Arena den nächsten Vorgeschmack auf den Ankick in der Fußball-Bundesliga am Freitag gegen Lustenau (20.30 Uhr). Renner: "Es war ein richtig cooles Gefühl, das erste Mal mit Fußballschuhen auf dem Rasen zu stehen.