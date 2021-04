Alles oder nichts: Die Woche der Wahrheit des LASK

Der erste Titel des LASK seit 1965 ist so nah – und trotzdem so weit entfernt. Bei einer Leistung wie beim 1:3 gegen Sturm Graz haben die Athletiker am Samstag im Cup-Finale in Klagenfurt nicht einmal eine Außenseiterchance, weil Salzburg die Fehler noch konsequenter bestrafen würde.