45 Minuten nach dem Schlusspfiff war der LASK-Fansektor in Salzburg immer noch voll. Nachdem Trainer Valerien Ismael in den TV-Interviews erklärt hatte, wie der 3:2-Sieg beim Meister gelungen war, und versucht hatte, die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga einzuordnen, luden die Anhänger mit "Ismael! Ismael!"-Rufen den 44-Jährigen zur Welle ein. Der Trainer genoss die Augenblicke, die Präsident Siegmund Gruber auf dem Handy verewigte.